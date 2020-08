Reboisement : Le MEDD implique les collectivités territoriales pour reverdir le Sénégal.

"Sauvegarder l'environnement en procédant à un reboisement massif", tel est l'objectif que s'est fixé le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall. D'où le sens de la rencontre d'hier, qu'il a eu avec l'association des maires du Sénégal (Ams) et celle des départements du Sénégal (Ads).



Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part des parlementaires et d'autres acteurs de l'environnement, le ministre Abdou Karim Sall a reitéré l'engagement du gouvernement du Sénégal à changer le visage du pays en préservant le cadre de vie. Ceci passera entre autres initiatives, par le reboisement. D'ailleurs, le ministre de l'environnement et du développement durable envisage de planter d'ici la fin de l'année, 20 millions d'arbres.



L'agence sénégalaise pour la reforestation et la grande muraille verte ainsi que la direction des eaux et forêts seront au cœur de la bataille.

Conscientes de l'urgence de sauvegarder notre environnement et nos ressources, les collectivités territoriales entendent bien mener le combat environnemental auprès du ministère de l'environnement et du développement durable qui, pour sa part compte matérialiser ce vœu du chef de l'État en associant tous les acteurs pour un meilleur cadre de vie.