Rebeuss : Me Madické Niang dévoile ses ambitions pour Khalifa Sall, une fois élu président.

En visite ce lundi à Rebeuss, Me Madické Niang a réitéré son soutien à khalifa Sall qui, pour lui, traverse une épreuve dont il est victime. L'homme politique qui dit être venu lui rendre visite en tant que candidat, a dévoilé ses ambitions pour Khalifa Sall si toutefois il venait d'être élu président de la République.



L'ancien ministre à sa sortie, a souligné que Khalifa Sall lui a manifesté ses sentiments d'affection avant de le féliciter d'avoir été retenu parmi les cinq candidats pour la prochaine élection présidentielle. Ainsi, il trouve normal le fait qu'il sollicite soutien auprès de Khalifa Sall vu qu'il détient un électorat qui lui est propre.



Toutefois, le leader de "la coalition Madické 2019" a renouvelé son appartenance au C25 et invite ses partenaires à continuer leur bataille de toujours pour amener Macky Sall au deuxième tour et le battre.