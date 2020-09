Rébellion au SUTSAS : La section SUTSAS de FANN, Albert ROYER, ENDSS et ENTSS désavoue Mballo Dia Thiam.

Voici le communiqué :







Les sections SUTSAS de FANN, ENDSS, ENTSS et Albert ROYER se désolidarisent totalement des positions de Mballo DIA THIAM du SUTSAS et réaffirment leur ancrage dans la Convention des Professionnels de la Santé (CPS) pour exiger l’application intégrale du système LMD (Licence-Master-Doctorat) dans les écoles de formation en sciences de la santé et action sociale et leur rattachement à l’enseignement supérieur conformément aux directives de la CEDEAO.







Le sieur Mballo DIA THIAM, retraité syndicaliste devrait avoir l’honnêteté et la loyauté de soutenir ses camarades qui ne demandent que l’alignement du Sénégal aux normes communautaires. Nous rappelons au sieur THIAM que l’Etat du Sénégal, après une implication au plus haut sommet de ses experts (Universitaires, Enseignants des écoles de formation paramédicales) dans la rédaction des curricula de formation harmonisés dans l’espace CEDEAO, a signé l’ensemble des directives obligeant tous les pays membres à harmoniser la formation dans les sciences de la santé et de l’action sociale avec le relèvement des niveaux de recrutement au baccalauréat de toutes les sections de premier cycle et le basculement à l’enseignement supérieur à l’image de tous les autres pays de la sous-région.







Par ailleurs nous rappelons au sieur THIAM que le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale par lettre n° 5676 du 16 Mai 2018 en annexe avait déjà, en application des normes de la CEDEAO, donné des directives au Directeur de l’ENDSS pour l’application du système LMD.







Le sieur THIAM ignore le régime des écoles de formation publique pour l'accès à l’Autorité Nationale d’Assurance Qualité pour l’Enseignement Supérieur (ANAQSUP). En effet l’ENDSS est une école de septième catégorie donc sous le régime de l’autorisation de délivrer des diplômes qui ne sont pas de l’enseignement supérieur. Donc la modification du décret de l’ENDSS avec statut d’établissement de l’enseignement supérieur s’impose pour être habilité à la délivrance de Licence-Master-Doctorat.



Par conséquent on ne peut pas faire du supérieur étant dans le ministère de la santé car ce dernier n’a pas la vocation de formation de Licence- Master- Doctorat. Nous demandons au sieur THIAM de nous montrer un exemple de pays dans le monde où ces formations de LMD sont sous la tutelle d’un Ministère de la santé.