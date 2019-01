Réalisation d’autoroutes : la Chine compte poursuivre le partenariat avec le Sénégal (Ambassadeur Zhang Xun)

Après avoir accompagné le Sénégal pour la réalisation des autoroutes Thiès-Touba et AIBD-Mbour-Thiès, Pékin tend encore la main au pays de la Teranga pour parachever l’œuvre entamée.



« La Chine est prête à travailler avec nos amis du Sénégal pour fructifier le partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des populations », c’est ce qu’a déclaré, ce mardi, à Mbour, l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Zhang Xun, venu assister à la cérémonie d’inauguration de l’autoroute AIBD-Mbour-Thiès (55 km), coïncidant avec le lancement des travaux afférents à l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack (qui sera aussi réalisée par les Chinois à hauteur de 800 millions de dollars américains).



AIBD-Mbour-Thiès, qui est ainsi réceptionnée avec une avance de 20 mois sur la durée d’exécution initialement retenue, a généré 1600 emplois directs et 4000 emplois indirects, en plus de la formation d’ouvriers qualifiés.