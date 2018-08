Real : sans Ronaldo, Bernabeu se vide...

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ? Le Stade Santiago Bernabeu, l'antre du Real Madrid, en sait quelque chose depuis que la star Cristiano Ronaldo (33 ans) a pris le chemin de la Juventus Turin. En effet, lors de la première journée de Liga disputée ce dimanche entre la Maison Blanche et Getafe (2-0), seuls 48 466 fans ont pris place dans les travées de l'enceinte.



Pour une rencontre de Ligue 1, cela pourrait ressembler à une affluence des grands jours. Mais pour le grand Real Madrid et son stade de 81 044 places, cela n'était plus arrivé depuis le 24 mai 2009 et une défaite contre le RCD Majorque (1-3). À l'époque, CR7 n'avait pas encore signé en faveur des Merengue. Pour rappel, en neuf ans passés sous les couleurs madrilènes, le Portugais n'a jamais disputé un match au Santiago Bernabeu avec moins de 50 000 spectateurs présents.