Real : Zidane donne des nouvelles de Ronaldo

Auteur de la première égalisation du Real Madrid face au FC Barcelone (2-2) ce dimanche à l'occasion du Clasico, Cristiano Ronaldo (33 ans, 26 matchs et 25 buts en Liga cette saison) s'est blessé à la cheville sur l'action de son but. L'attaquant a ensuite été remplacé par précaution à la mi-temps. Après la rencontre, l'entraîneur merengue Zinédine Zidane a fait le point sur la blessure du Portugais. "Ce n'est jamais agréable. Inquiétant ? Cela l'est un petit peu mais il nous a dit que ça n'avait pas l'air d'être grand- chose, même si c'est une entorse de cheville. On va voir ça demain tranquillement", a indiqué le Français au micro de beIN Sports. A trois semaines de la finale de la Ligue des Champions, face à Liverpool le 26 mai, la Maison Blanche ne prendra aucun risque avec le quintuple Ballon d'Or.