Real : Ronaldo manque à Marcelo

Cet été, Cristiano Ronaldo (33 ans, 2 matchs en Serie A cette saison) a quitté le Real Madrid pour rejoindre la Juventus Turin. Après neuf saisons dans la capitale madrilène, le départ de l'attaquant portugais a forcément laissé un vide. Et pas uniquement chez les supporters de la Casa Blanca.

"Cristiano est le meilleur. C'est clair que ça me manque de jouer avec lui", a déclaré le latéral gauche Marcelo (30 ans, 2 matchs en Liga cette saison) dans des propos rapportés par AS.