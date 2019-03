Real Madrid : Zinedine Zidane insiste pour Sadio Mané

On le sait, le Real Madrid va être très actif lors du prochain mercato. Pour plusieurs raisons. La première est qu’il faut régénérer un effectif qui n’a plus rien à jouer, les Merengues étant distancés en Liga, éliminés par le FC Barcelone en Coupe du Roi et en Ligue des Champions par l’Ajax Amsterdam, mais aussi parce qu’un nouvel entraîneur est arrivé. Enfin, nouveau est un bien grand mot ! Zinedine Zidane est plutôt revenu à la Casa Blanca quelques mois après l’avoir quittée.



On se doute donc que Florentino Pérez, le président du club de la capitale espagnole, a promis monts et merveilles à l’entraîneur français, triple vainqueur de la Ligue des Champions en tant que coach, afin de le convaincre de revenir. Cela passe forcément par un recrutement onéreux et surtout utile aux Merengues. Et pour cela, l’ancien numéro 10 des Bleus, champion du Monde en 1998, a quelques idées derrière la tête pour bâtir son effectif.



Liverpool est dur en affaires

En attaque, il semble qu’Eden Hazard soit l’une des cibles prioritaires, comme c’est le cas depuis quelques années maintenant, de la Casa Blanca. Mais ce n’est pas tout. Si on en croit les informations de Marca ce lundi matin, Zinedine Zidane insiste pour que Sadio Mané soit l’une des recrues offensives de l’actuel troisième de Liga. La profondeur et la verticalité de Mané apporteraient ce que recherche Zinedine Zidane pour l’année prochaine.







Toutefois, il ne va pas être simple de négocier avec Liverpool. Déjà durs en affaires avec le FC Barcelone concernant Coutinho (parti pour 150 M€), les Reds vendront cher leur international sénégalais auteur de 17 réalisations en Premier League et grand artisan de la qualification du club de la Mersey contre le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Dans l’ombre de Mohamed Salah, Sadio Mané, lui, le mériterait.

