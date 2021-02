Real Madrid : Sergio Ramos absent pour plusieurs semaines suite à une blessure au genou.

Selon les médias espagnols, notamment la Cadena Cope, le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, devrait se faire opérer du ménisque du genou gauche ce samedi et être absent six à sept semaines.



Un coup dur pour Zinédine Zidane, passablement nerveux en conférence de presse lorsque l'on évoque son avenir sur le banc avant le déplacement de ce samedi (16h15) à Huesca. Un événement qui survient à un moment où Ramos et son club peinent à prolonger leur contrat. Vendredi, le défenseur n'a pas pu participer à l'entraînement contrairement aux deux derniers jours...