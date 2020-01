Real Madrid : Sadio Mané toujours dans les petits papiers de Zizou.

L’international Sénégalais Sadio Mané serait toujours dans les « Plans mercato » du Real Madrid. Et, il faut dire que les médias internationaux envoient l’attaquant Sénégalais à la maison blanche.



Cette fois-ci l’hypothèse semble plus sérieuse. Mané serait plus que jamais l’une des priorités des dirigeants madrilènes pour le prochain mercato estival.



D’après les informations du Mirror, Zinedine Zidane qui n’a eu de cesse de crier son intérêt pour le « Red», aurait coché le nom du numéro 10 de Liverpool dans ses petits papiers. On évoque même des contacts entre les parties concernées. Wait and see comme disent les Anglais…