Real Madrid : Hazard serait la priorité de Zidane

Le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid relance forcément le dossier Eden Hazard (28 ans, 28 matchs et 13 buts en Premier League cette saison). L'ailier de Chelsea n'a jamais caché son envie de jouer pour la Maison Blanche et le technicien français l'apprécie énormément. Alors que le Telegraph annonce que les Merengue travaillent en coulisses pour attirer le Belge, L'Equipe parle de "priorité absolue".



Interdit de recrutement pour les deux prochains mercatos pour une violation des règlements concernant les transferts de joueurs mineurs, Chelsea acceptera-t-il de lâcher Hazard ? Si l'ancien Lillois veut partir pour le Real, il sera difficile de le retenir puisqu'il n'aura plus qu'un an de contrat l'été prochain. Le risque serait donc de le voir partir libre un an plus tard...