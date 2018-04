Real : Ibrahimovic chambre Ronaldo

Auteur de buts spectaculaires dans sa carrière, l'attaquant du Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic (36 ans) a forcément apprécié l'inspiration géniale du buteur du Real Madrid Cristiano Ronaldo (33 ans, 9 matchs et 14 buts en LdC cette saison) sur son second but face à la Juventus Turin (0-3) mardi en Ligue des Champions (voir ici). Interrogé à ce sujet par ESPN, le Suédois a été taquin envers le Portugais.



"C'est un joli but, mais il devrait essayer de le faire à 40 mètres du but adverse", a lancé avec ironie l'ancien Parisien, en référence à son retourné acrobatique face à l'Angleterre (4-2) en match amical en 2012. Une réponse digne d'Ibrahimovic.