Réactivité face au Covid-19 : Aïda Mbodj nostalgique d'Eva Marie Coll Seck

L'épidémie du coronavirus s'est propagée depuis quelques semaines dans le monde. Un phénomène qui est parvenu à créer la psychose chez les populations et particulièrement au Sénégal.

Depuis que la maladie est entrée dans le pays par l'intermédiaire d'étrangers, le gouvernement du Sénégal sous la conduite du ministère de la santé et de l'action sociale, a commencé à mettre en place un dispositif de riposte pour face à ce fléau qui gagne de plus en plus du terrain.

Mais pour l’ancienne ministre de la femme sous Wade, « présentement, face à cette épidémie, nous avons besoin de la vision d'Eva Marie Coll Seck ».

Le coronavirus qui préoccupe actuellement le pays, pourrait être bien « cerné » avec l'ancien ministre de la santé, Eva, selon la parlementaire.

« Je ne suis contre la gestion d'aucun ministre et je ne connais pas assez Éva, mais je tiens à préciser que la capacité de riposte et de réactivité n'ont pas été visibles quand le coronavirus a commencé à se propager petit à petit dans le monde ». La lionne du Walo de continuer, « mais une capacité de stimulation a été observée chez Éva Marie Coll Seck quand le virus Ebola a commencé en Guinée ».

Aïda Mbodj parlera d'un retard, d'un manque de réactivité dans la gestion préventive de l'épidémie. « Le cas qui a été découvert le 02 passé les a surpris. Il fallait mettre en place un système multisectoriel avec une implication de ceux qui sont au niveau des frontières, des aéroports et des ports », proposera l'ancienne ministre.