Réactions d’après match : Aliou Cissé dévoile la clé de la réussite face à la Pologne

Dans ses réactions d’après match, Aliou Cissé a souligné l’importance de la tactique concoctée face à la Pologne. Le Sélectionneur a dévoilé pourquoi, selon lui, le Sénégal est sorti vainqueur (2-1) face aux Aigles Blancs : "Nous avons réussi à contrôler le match tactiquement, et surtout émotionnellement. Pendant toute la rencontre nous avons joué sur nos propres valeurs. Nous avons pu mieux contrôler le match. Nous avons réussi à bien défendre et faire circuler le ballon". Par ailleurs, le coach des Lions a assuré que le résultat obtenu par son équipe était "mérité", mais que "rien n’était encore fait" et qu’un match les attendait le 24 juin face au Japon. "Nous savons qu'un match difficile nous attend contre le Japon", a-t-il avoué...