Réaction de Me Dieng, avocat de Cheikh Béthio : « Le droit sénégalais est en retard... »

Me Moustapha Dieng, avocat de Cheikh Béthio Thioune, ne partage pas la décision du tribunal de grande instance. Prenant exemple sur la France, Me Dieng explique " en France on peut vous juger en votre absence et vos avocats peuvent défendre valablement le dossier en vertu du principe fondamental du respect des droits de la défense". Ainsi, l'avocat déplore le fait que son client n'ait pas bénéficié d'un tel traitement. Et d'ajouter : " nous ferons opposition dès que le cheikh se présentera sur territoire national et nous ferons en sorte que le cheikh se lave de tout ce qui pourrait porter atteinte de son honneur".