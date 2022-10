Reaction de Me Amadou Sall sur la démission de Babacar Gaye du Pld/And Suqali : « Nous regrettons son départ »

Ça bouge dans les rangs du parti des Libéraux démocrates / And Suqali » ! Oumar Sarr, personne morale du parti, est en train de subir les premières pertes au sein de son parti allié au président Macky Sall. C’est une décision qui n'est

ni une révolte ni une déchirure. « Quand il y a désaccord, il faut le nommer pour préserver notre humanité » : C’est à travers cette expression qui résume son choix de démissionner du parti des Libéraux-Démocrates, que Babacar Gaye s’est séparé politiquement d’Oumar Sarr et de Me Amadou Sall. Dans une lettre adressée au secrétaire général du parti, l’ancien porte-parole du parti démocratique sénégalais, suscite également du regret chez son désormais ancien camarade.



Me Amadou Sall, joint par Dakaractu est sans ambages : « On ne peut que regretter son départ. On a cheminé ensemble pendant assez longtemps dans le Pds, dans le mouvement And Suxali et on a même créé ensemble un parti. Par conséquent, quand il part, nous le regrettons », fait savoir l’ancien ministre de la justice sous le régime de Wade.

Selon Me Amadou Sall, Babacar est un homme de valeur. Il quitte le navire, mais reste un ami pour qui ils ont de l’affection. « Il m’a fait copie de sa lettre, mais on n’en a pas discuté. C’est un frère et peut être qu’on se retrouvera dans l’avenir », espère Me Amadou Sall qui annonce, que malgré les péripéties, le parti se porte plutôt bien et tend vers un congrès dans les prochains mois...