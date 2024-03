Réaction de Abass Fall après le vote de la loi d’amnistie : « Ousmane Sonko va sortir et battre campagne pour Diomaye »

Le coordonnateur de Dakar du parti dissous, le Pastef, s’est exprimé au micro de Dakar après le vote du projet de loi soumis à l’appréciation des députés ce mercredi. Abass Fall constate un vote qui, comme le dit l’article premier du décret présidentiel : « Sont amnistiés, de plein droit, tous les faits, susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle, commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024 tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques y compris celles faites par tous supports de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non ».



Dans son intervention à nos micros, le député du Pastef dira en ces termes: « si le ministre nous avait rassuré de même que les sénégalais, nous n’aurions pas adopté cette attitude. Des sénégalais sont morts lors de ces manifestations et nous, Pastef sommes les plus touchés. Tous les députés de notre camp ont posé un à un des questions précises au ministre. C’était pour lui dire que les crimes entre février 2021 et mars 2024 ne seront pas effacés. Le ministre nous a fait savoir le contraire », regrette le parlementaire de l’opposition. Sur la conduite à tenir après le vote de la loi d’amnistie, Abass Fall se dit confiant : « nous avons une grande coalition et notre candidat Bassirou Diomaye Faye est prêt. Nous allons dans les prochaines heures, faire une sortie sur la situation politique. Mais je peux vous dire que Ousmane Sonko va sortir, battre Campagne pour Diomaye. Ce que beaucoup de gens ne voulaient pas. Mais avec cette loi, il va sortir et battre campagne… », conclut le député.