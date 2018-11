Raz-de-Marée à Ndar-Toute dans la Langue de Barbarie : Les populations sollicitent le soutien des pouvoirs publics

Abdallah Fall, 75 ans aveugle de son état, père de la famille et ses petites filles que sont Ndèye Mar Fall 10 ans et Fatou Niang Sow, sont les trois blessés de l’effondrement de la maison à Santhiaba, causé par les fortes vagues de la mer. Les victimes ont été enlevées des gravats par un jeune de la famille avec l’appui de leurs voisins. Elles ont été admises à l’hôpital de Saint- Louis.



Accompagné d’une forte délégation, l’édile a constaté de visu l’ampleur des dégâts. A Ndar-Toute, les populations l’ont accueilli avec un chapelet de doléances sur les problèmes auxquels elles sont confrontées depuis quelques jours. Un tour effectué au centre hospitalier régional de Saint- Louis avec le maire nous a permis de constater que les deux blessés sur trois admis sont rentrés chez eux. Pour l’heure, c’est la jeune fille Ndèye Mar Fall est toujours entre les mains des hommes à la blouse blanche. Le maire qui était à son chevet de révéler que celle-ci a eu un traumatisme crânien. Mais selon lui sa vie n’est pas en danger.

Par ailleurs, le maire s’est prononcé sur les dispositions prises par l’Etat pour atténuer la souffrance des populations de la Langue de Barbarie. « Le Programme WACA de la Banque mondiale et celui de la France sont en cours d’exécution », a-t-il soutenu. Mieux, à l’en croire, avant la fin de l’année, les travaux de la digue de protection financés par la République de la France vont démarrer à hauteur de la chaumière allant vers Guet-Ndar. Aussi, il a rappelé que les premières maisons préfabriquées verront le jour au mois de décembre au site de recasement.