Ravage du variant Delta au Sénégal : « Beaucoup de jeunes sont dans les CTE et en cas graves » (Ministre de la Santé)

Alors que le nombre de cas de contaminés à la Covid-19 augmente de jour en jour, avec la présence notamment du variant Delta du virus, les jeunes en paient un lourd tribut. Le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui procédait au lancement de la vaccination Johnson et Johnson au centre de santé Philippe Maguilène Senghor, a indiqué que les jeunes sont énormément touchés et vont même en cas grave. Il a recommandé la vaccination et le respect des mesures barrières.