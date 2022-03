Ratissage dans le Nord-Sindian : un militaire tué et 5 autres blessés

Le bilan de l’opération de ratissage entamé depuis dimanche dans le Nord-Sindian, près de la frontière gambienne, est d’un mort du côté de l’armée sénégalaise et cinq militaires blessés. Selon le « témoin » en effet l’information a été donnée par des sources concordantes qui signalent que le soldat tué appartenait au bataillon des commandos qu’il a perdu la vie dans les violents affrontements entre l’armée et les combattants indépendantistes du camp du chef de Atika, Salif Sadio. Le journal ajoute que les cinq autres militaires ont été lors des mêmes affrontements qu’avant de renseigner que la victime et les blessés ont été acheminés au centre médical du camp militaire colonel Georges Boissy de Ziguinchor.

Du côté des indépendantistes, de lourdes pertes matérielles et en vies humaines ont été aussi enregistrées. L’armée qui a commencé depuis mardi les combats au sol, après d’intenses bombardements à l’arme lourde, aurait conquis beaucoup de bases des indépendantistes, malgré une forte résistance de ces derniers. Certes la situation demeure toujours tendue dans la zone où se passent les opérations mais les affrontements auraient baissé d’intensité, conclut le quotidien.