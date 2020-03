Rassemblements interdits : La préfecture de Dakar grouille de monde.

Aux fins de se procurer des dérogations ou autorisations de circulation, les Sénégalais ont pris d’assaut les locaux de la Préfecture de Dakar. Cette présence massive devant l’institution est une menace et un non-respect de l’interdiction de rassemblements de personnes dans la lutte contre la propagation du coronavirus au Sénégal.



Une violation des mesures prises par le président de la République Macky Sall et qui se passe non loin du palais. Le Préfet de Dakar, a-t-il été mis au courant de ce qui se passe actuellement devant ses locaux ? Quelles sont les dispositions prises pour une bonne réglementation de l’octroi de ces dérogations et autorisations de circulation...?