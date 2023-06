Rassemblement du Pastef ce samedi : Le préfet brandit l’interdiction

A l'occasion de l'examen par le Conseil de sécurité de l'ONU du rapport trimestriel du secrétaire général sur la situation au Mali, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, a indiqué que " le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA", la mission de l'ONU dans son pays.



Le patron de la diplomatie malienne a ajouté toutefois que " le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations unies dans cette perspective". S'agissant de cette mission, Abdoulaye Diop de marteler que " La MINUSMA semble faire partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali".



" je dois dire que les perspectives internationales, notamment celles prodiguées par la MINUSMA depuis sa création en 2013 ont bien montré leur limite. Sinon comment expliquer que la situation sécuritaire au Mali en 2013 soit bien meilleure à celle que nous connaissons de nos jours? Le réalisme impose le constat de l'échec de la MINUSMA dont le mandat ne répond pas au défi sécuritaire".



À noter que les membres du conseil de sécurité doivent se pencher le 29 prochain sur le renouvellement du mandat de cette mission Onusienne au Mali qui expire le 30 juin 2023...