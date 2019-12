Rassemblement contre la hausse du prix de l'électricité et libération des détenus / Thiès : "Si la pression continue, le Président Macky Sall va revenir sur sa décision" (Saliou Ndiaye)

Les membres de "Ar Li ñu Bokk" Thiès ont failli ne pas tenir leur point de presse dans la place publique sise en face de la porte de la Senelec. Ces derniers ont dû négocier avec les limiers pour arriver à leurs fins. L'objectif de ce point de presse tenu en prélude au grand rassemblement qu'ils comptent organiser, ce vendredi, devant la Senelec c'est d'appeler les Sénégalais et les thiessois à maintenir la cadence pour la baisse des prix de l'électricité, mais également la libération de Guy Marius Sagna, du professeur Babacar Diop et de leurs cinq camarades. Contrainte par les forces de l'ordre à se déplacer pour faire leur déclaration dans la place publique qui jouxte la Senelec, c'est à la place Mamadou Dia que l'antenne régionale de "Ar Li Niu Bokk" fera face à la presse.

D'après le coordinateur et porte-parole du jour, Saliou Ndiaye, qui invite les populations thiessoises à sortir massivement le jour de leur rassemblement car "seul le peuple a le pouvoir de faire fléchir l'Etat sur l'augmentation du prix de l'électricité et la libération des détenus", avant de revenir sur le communiqué du gouvernement qu'il qualifie de " nul et non avenu". Saliou Ndiaye est convaincu que "si la pression continue, le Président Macky Sall va revenir sur sa décision".