Rassemblement au Rond-point du Centenaire : Aar Li Nu Bokk crie (déjà) "Victoire"

Comme promis, les membres de la plateforme "Aar Li Nu Bokk" se sont réunis ce vendredi au rond-point du boulevard du centenaire. À travers une grande mobilisation, ces mouvements réunis autour de ladite plateforme ont fait preuve de détermination dans leur lutte pour une bonne bonne gestion des ressources naturelles.

Sous un soleil de plomb, ils crient en coeur tantôt "Soul pétrole douko téré khégn", tantôt " sunu prétrol, sunu zircon, sunu or", tout en brandissant le drapeau national comme signe d'amour de leur patrie. Ces derniers devant des milliers de personnes ont vilipendé Alioune Sall et son frère Macky Sall, sans omettre Franck Timis.



Prenant parole, Malal Talla plus connu sous le sobriquet de Fou Malade, a soutenu que leur "combat a un seul nom qui est le Sénégal. Ce n'est pas le combat d'une seule personne, mais celui de tous les sénégalais". Face à la grande mobilisation, il ajoute comme pour crier victoire : " Vive le Sénégal! "



Il invite les membres de la plateforme "Aar Li Nu bokk" à s'asseoir à même le sol pour faire preuve de discipline, mais aussi de montrer qu'ils sont capables d'être respectueux. Du haut du camion de la sonorisation où il se trouve, Malal Talla appelle les autres membres notamment Barthélémy Dias, Guy Marius Sagna, Daouda Guèye entre autres à venir rejoindre la troupe.



Tous ensemble, ils ont chanté l'hymne national du Sénégal au moment où débarquera une autre vague de personnes venue se joindre à eux.



La présence de plusieurs leaders politiques en occurrence Cheikh Tidiane Dièye, Ousmane Sonko, Barthélémy Dias, et aussi des mouvements d'étudiants a aussi été notée.