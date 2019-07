Prenant la parole cet après-midi au boulevard du centenaire, Ousmane Sonko a d’emblée félicité et encouragé tous les manifestants qui ont tenu à faire le déplacement sur le lieu indiqué pour la manifestation autorisée de Aar Linu Bokk.

‘’vous êtes tous d’accord que les ressources du pays ont géré de façon désastreuse, j’ai reçu le contrat sur le fer du falémé, Macky Sall sall a encore bazardé notre patrimoine’’ a martelé face aux manifestants Ousmane Sonko.

Selon lui, Aliou Sall le frère du président nous fais croire à des démissions depuis le début de cette affaire, qu’il se le tienne pour dit cela ne le tirera pas d’affaire a menacé le leader de Pastef.

‘’Nous n’accepterons pas d’être décourager, le combat doit être gagné.

Les régions ne doivent pas mobiliser mieux que Dakar, nous voulons une mobilisation exceptionnelle la semaine prochaine et nous invitons tous les sénégalais à venir répondre massivement pour le rendez-vous de Guédiawaye’’ confie l’opposant hostile au régime en place.

Ousmane Sonko est d’avis que c’est un combat qui est à la portée du peuple et pense que seule la pression de la rue peut apporter un nouveau souffle à la gestion des ressources naturelles.

L’objectif revient à impose le rapatriement de nos avoir a-t-il conclu.