Rareté et cherté des moutons : quel sort pour les petits métiers qui gravitent autour du marché ?

La rareté des moutons à quelques jours de la Tabaski a sans doute des répercussions négatives chez les acteurs de premier plan qui, par le biais de quelques petites activités telles la vente de paille pour moutons, de corde et souvent de séances de toilettage se faisaient de petits sous.



À Ouest foire, dans le grand Daral, il est sans doute clair que la zone n’a jamais été aussi vide surtout en cette période de préparatifs. D’habitude, plusieurs jeunes y venaient et à travers diverses activités quotidiennes telles que la vente de corde, de foin ou le lavage, pouvaient se faire de petite somme dans la journée.



Malgré la rareté de moutons et l’absence de clients, les bergers du coin ne semblent pas prêts à baisser le prix des moutons. Ces derniers promettent donc de garder leurs troupeaux et cela même s’ils doivent les vendre plusieurs jours après la fête de la Tabaski.