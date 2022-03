Rapprochement entre le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et l'Alliance Pour la République (APR) : Me Wade apporte des précisions

Un rapprochement a été vite fait entre le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et l'Alliance Pour la République (APR) à la suite de sorties médiatiques de responsables du PDS cette semaine. Notamment celle de Doudou Wade qui disait que le parti libéral était preneur « si le président décide de quitter l'anormalité pour aller à la normalité ». Des organes de presse en ont tiré une conclusion rapide, qui au finish selon le Secrétaire Général National du PDS « est une fausse interprétation dénuée de tout fondement ». Il a par ailleurs réaffirmé l’ancrage du Parti Démocratique Sénégalais dans l'opposition et appelle au travail et à la mobilisation des militants et sympathisants en perspective des élections législatives prévues le 31 juillet 2022. Il exhorte également, tous les membres du PDS à plus de vigilance afin que le parti continue, plus que jamais, d'incarner une alternative crédible au pouvoir actuel.