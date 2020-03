"C'est du devoir de l'autorité judiciaire, à l'instar du parquet, d'exercer ses attributions juridictionnelles ou judiciaires dans le respect de l'intérêt général et loin de considérations politiques". Cette idée, émise par le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Téliko lors de son entretien sur la Rfm ce dimance, est loin d'accepter cette non-implication étroite des magistrats sur les questions qui intéressent le peuple et notamment les rapports des corps de contrôle.



Évoquant cette question des corps de contrôle, Téliko a manifesté la nécessité, d'autre part de donner l'opportunité aux magistrats pour qu'ils donnent leurs avis et doléances sur ces questions qui ont un impact sur la vie économique.



Les rapports, remis au procureur de la République, comme c'est le cas de l'Ofnac, sont, selon Teliko, "l'illustration de cette question sur la dépendance du procureur de la République au ministère de la justice puisque aujourd'hui, le parquet travaille sous le contrôle étroit du ministère de la justice". Ce qui pourrait expliquer l'absence de poursuites ou même le caractère sélectif de ces poursuites.



Dans une une logique de propositions, "la meileure manière de garantir une suite probante et efficiente à ces rapports de contrôle, c'est de soustraire le parquet au contrôle de l'exécutif", assènne le juge Téliko.



Sur les dossiers deposés par l'Ofnac sur la table du procureur de la République et qui sont présentement sans suite, le magistrat déplorera cette situation car, c'est du devoir de l'autorité judicaire comme le parquet d'ailleurs, d'exercer ses attributions dans le respect de l'intérêt général.



Le président de l'UMS ira même jusqu'à soutenir que "l'image que les citoyens auront de la justice pourrait être écornée car, ne se trouvant toujours pas en face d'une entité judiciaire qui traite ces dossiers".