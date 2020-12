Rapports de gestion 2018 et 2019 : 6 052 marchés publics d'une valeur cumulée de 1.495 milliards FCFA ont été passés (Armp)

L’Agence de régulation des marchés publics (Armp) vient de finir la présentation de ses rapports de gestion 2018 et 2019, ce mercredi 9 décembre 2020. Au cours de cette présentation virtuelle présentée par la direction de ladite agence de régulation, il a été révélé un total de 6052 marchés publics d'une valeur cumulée de 1495 milliards FCFA passés. 2 643 marchés représentant 1 397 milliards F, soit un taux de couverture de 93% en valeur et 43% en volume. Lesquels ont été passés en revue par 5 cabinets indépendants. Sur ces marchés audités au nombre de 2 643, les Appels d'offres, ententes directes et avenants représentent 96% en valeur (1 337 milliards) tandis que les 1800 Drp (demande de renseignement de prix) représentent 68% en volume et 2% en valeur (25 milliards), a relevé l’Armp. Ce qui a poussé ladite structure a jugé, le taux de couverture des audits, très satisfaisants. En valeur, les marchés passés au titre des gestions 2018 et 2019 ont été intégralement audités.

Dans l’ensemble de ses rapports présentés, ce jour, il a été signalé, néanmoins, que « les auditeurs ont recommandé à certaines autorités contractantes d'améliorer leur système d'archivage de faire la conservation des pièces justificatives matérialisant l'exécution des marchés publics ». Pour ce qui est relatif à la performance globale des 120 autorités contractantes auditées, en ce qui concerne la procédure de passation des marchés, sur la période sous revue, elle a été appréciée par les auditeurs à partir d'une grille de notation à trois niveaux et près de 79% des Autorités Contractantes auditées ont une performance contractante sur 120), a révélé l’Armp, dans ses conclusions rendues publiques.