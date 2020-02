Rapports annuels : Ce qui va changer dans le travail de la Cour des comptes.

Le premier président de la Cour des comptes a animé une conférence de presse, ce samedi. À cette occasion, le magistrat Mamadou Faye a répondu aux questions des journalistes, en avançant «quelques mesures concrètes» en réponse aux préoccupations des uns et des autres. Les magistrats de l’un des plus prestigieux corps de contrôle de l’État ont annoncé désormais la publication de deux rapports (d’activités et de gestion) annuels...