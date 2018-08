Rapports Médiature : Macky Sall tresse des lauriers à Alioune Badara Cissé

L’occasion de remise des rapports de la Médiature 2014/2015 et 2015/2016 hier au Palais a-t-elle marqué un début de re-normalisation des relations entre Macky Sall et Alioune Badara Cissé ? L’avenir nous en dira un peu plus. Mais des sources du « Témoin » ayant participé à l’audience affirment que l’ambiance était bonne. Certainement, l’audience entre les deux hommes déflorée par la presse et tenue quelques jours avant la cérémonie d’hier aurait permis d’arrondir les angles entre les deux compagnons de la première heure de l’Apr. Toujours est-il que Macky Sall ne s’est pas gêné pour tresser des lauriers au Médiateur de la République. Morceaux choisis. « Je salue la nouvelle dynamique que vous avez réussi à installer au niveau de la Médiature. Vous êtes doté de qualités humaines remarquables avec une approche pro active faite d’écoute, de dialogue. Ce qui s’est traduit par une qualité du travail accompli dans une vraie rigueur. La Médiature reste aujourd’hui un vecteur de paix » dira Macky Sall. Du vrai « riti » sur le même air que celui qu’avait joué, dans les mêmes termes pratiquement, le même Macky Sall en rendant hommage à Babacar Touré. Me Alioune Badara Cissé devait être aux anges. Ce qui ne l’a pas empêché de souligner la hausse des complaintes des citoyens par rapport aux dysfonctionnements des services de l’Etat. Ces complaintes n’épargnent aucun service de l’Etat, même les ministères dit de souveraineté sont indexés par les citoyens, souligne le Médiateur. Les ministères seulement ? Il est trop poli, Me Alioune Badara Cissé !