Rapports Armp : Top 5 des plus grands acheteurs en valeur et en nombre en 2018 et en 2019...

Les rapports de l’Agence de régulation des marchés publics rendus publics, ce mercredi 9 décembre 2020, ont révélé le Top 5 des entreprises nationales qui passent le plus de commandes. Il s’agit, respectivement de la Senelec ; de l’Ageroute ; de la Sogip ; de l’Apix S.a et enfin de la Sones. Cinq (5) autorités contractantes ont engagé 76% des marchés immatriculés (en valeur) en 2018 et 69% en 2019, a appris Dakaractu.



Il ressort des rapports présentés qu’n 2018, la Senelec a représenté, à elle seule, 6% du nombre total des marchés et 26% du coût de la commande publique en 2018. En 2019, l'Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute) a fait immatriculer les marchés dont le montant total représente 37% du coût total des marchés immatriculés en 2019.



Ladite agence de régulation dans la présentation du Top 5 des autorités contractantes en valeur 2018, a montré que la Senelec passait des commandes d’une valeur de 440,8 milliards (26% du coût total des marchés immatriculés). Elle est suivie de l’Ageroute (438,8 milliards représentant 25% dudit coût), puis la Société de gestion des infrastructures publiques dans les Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Sogip) avec des commandes de l’ordre de 197,4 milliards (12%) ; Apix Sa (111,1 milliards soit 7% et enfin la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) 99,8 milliards représentant 6% du coût total des marchés immatriculés en 2018. Ce qui fait un total de 1.278,1 milliards (76%) de cette enveloppe globale de 1.684,5 milliards.



Une situation qui a connu un changement au cours de l’année 2019. Année durant laquelle il a été relevé que l’Ageroute a engagé des marchés de l’ordre de 440,3 milliards (37% de l’enveloppe globale) suivie de la Senelec (180,1 milliards de F ; 15%) ; puis de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser) avec 83,1 milliards (7%) ; de l’Apix Sa pour 58,1 milliards de f cfa (5%) ; et enfin de la Sones (53,1 milliards représentant 5% de l’ensemble des montants de marchés immatriculés se chiffrant à 1.175,6 milliards.



Au classement des structures nationales ayant fait immatriculer le plus grand nombre de marchés en 2018 et en 2019, les rapports de l’Armp ont montré que pour la Senelec est à la première place pour la première année visée. Celle-ci a passé 218 marchés (soit 6% des marchés). Elle est suivie respectivement de l’Hôpital Principal de Dakar (131) ; du Ministère de l’Économie et des Finances (119) ; du Ministère des Forces armées (106), Sones (88) ; de l'Ageroute (83. Ce qui représente un ensemble de 745 représentant 22% sur un total de 3360 marchés immatriculés en 2018.



Pour l’année 2019, la palme est revenue au ministère des Finances et du Budget avec 187 marchés passés. Celui-ci est suivi respectivement de la Senelec (160) ; l’Hôpital Principal de Dakar (132) ; le Port autonome de Dakar (95) ; l’Ageroute (92). Des commandes chiffrées à 666 marchés estimés à 21% du nombre total des marchés immatriculés d’une valeur de 3 183 milliards de nos francs.