Rapport trimestriel 2020 : L’Ansd dévoile les secteurs qui ont connu une hausse de leur chiffre d’affaires

Dans un rapport intitulé «Indice du chiffre d’affaires dans les services (Icas) et rendu public, l’Ansd a fait état de hausse de chiffre d’affaires dans certaines entreprises. Les services immobiliers ont connu une hausse de 17,1% dans leur chiffre d’affaires au troisième trimestre de 2020. Cette situation est imputable au relèvement du chiffre d’affaires de la location immobilière et activités sur biens propres (+17,5%). Cependant, il est observé une baisse du chiffre d’affaires des activités des agences immobilières (-37,3%). Sur les trois premiers trimestres de 2020, le chiffre d’affaires des services immobiliers s’est réduit de 8,2% par rapport à celui de la période correspondante de 2019, renseigne le document.



Le chiffre d’affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques a progressé de 8,5% en variation annuelle, souligne l’étude menée par l’Ansd. «Le relèvement du chiffre d’affaires des activités juridiques et comptables (+26,8%) et d’architecture, d’ingénierie et techniques (+22,6%) explique cette évolution. Tout de même, la baisse du chiffre d’affaires des services de la publicité et études de marché (-10,6%) a été notée sur la période sous revue. Sur les trois premiers trimestres de 2020, le chiffre d’affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques a crû de 0,9% par rapport à celui de la même période de 2019», lit-on dans le document.

Selon l’Ansd, les entreprises de soutien et de bureau ont vu leur chiffre d’affaires croître de 10,0% en variation annuelle. Ce résultat découle de l’augmentation du chiffre d’affaires des activités liées aux ressources humaines (+28,6%), d’enquête et de sécurité (+6,6%) et de soutien aux bâtiments et aménagement paysager (+4,1%). Au même moment, il est noté une diminution du chiffre d’affaires des activités des agences de réservation et voyagistes (-87,8%) et de location-bail (-12,5%). Sur les trois premiers trimestres de 2020, le chiffre d’affaires des services de soutien et de bureau s’est redressé de 8,1% par rapport à celui de la période correspondante de 2019.