Rapport sur la situation épidémiologique : Les vrais chiffres de la pandémie au Sénégal.

La situation épidémiologique révèle un total de 256 nouveaux cas confirmés de COVID-19 enregistrés au Sénégal entre le 24 et le 27 avril 2020, en plus du cumul antérieur qui était de 479 cas. Le Sénégal a ainsi enregistré 735 cas confirmés de COVID-19 à la date du 27 avril 2020.







Ces personnes infectées ont été enregistrées dans 32 districts sanitaires à travers le pays : Dakar-Ouest (81 cas), Dakar-Nord (62 cas), Dakar-Sud (118 cas), Dakar-Centre (68 cas), Mbao (33 cas), Yeumbeul (20 cas), Guédiawaye (23 cas), Pikine (32 cas), Rufisque (10 cas), Sangalkam (9 cas), Diamniadio (5 cas), Keur Massar (6 cas), Thiès (13 cas), Mbour (16 cas), Popenguine (3 cas), Tivaouane (1 cas), Pout (14 cas), Touba (86 cas), Mbacké (14 cas), Ziguinchor (14 cas), Oussouye (1 cas), Saint-Louis (4 cas), Richard-Toll (1 cas), Fatick (1 cas), Kaolack (1 cas), Nioro (1 cas), Tambacounda (1 cas), Goudiry ( 58 cas), Vélingara (8 cas), Louga (29 cas), Sakal (1 cas), Sédhiou (1 cas).







« Un cas importé d’un pays voisin a été enregistré le 25 avril 2020 dans le district de Vélingara. Il s’agit d’une dame âgée de 60 ans ayant traversé la frontière terrestre entre la Guinée et le Sénégal. L’alerte a été donnée par un comité villageois. Une nouvelle région touchée soit un cumul de 11 régions touchées sur 14. 3 nouveaux districts sanitaires sont touchés. 3 nouveaux décès enregistrés, soit un cumul de 9 décès, soit une létalité de 1,2 % », lit-on dans la rubrique des points saillants.







Les 735 cas confirmés, enregistrés à la date du lundi dernier, ont été répartis par âge et par sexe. La tranche d’âge 25-44 ans est la plus atteinte et le sexe-ratio homme/femme est de 1,04. La liste des suspects est longue. 2.549 contacts sont en cours de suivi à la date du 27 avril 2020.