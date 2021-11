Rapport profil genre de l'UE : 78% des femmes au Sénégal ont subi des violences domestiques dans leur vie.

Selon le rapport profil genre de l'Union européenne, 78% des femmes au Sénégal ont subi des violences domestiques dans leur vie. 16,7% des violences sexuelles des femmes se produisent dans des lieux de travail.



Le rapport 2021 profil genre révèle que 78% des femmes au Sénégal ont subi des violences domestiques dans leur vie. Les violences dans l'espace conjugal et familial demeurent une urgence pour la société sénégalaise s'agissant des violences sexuelles des femmes, 16,7% de violences sexuelles des femmes se produisent dans les lieux de travail et 92,5% des cas s'exercent pendant les heures ouvrables.



La mutilation génitale féminine constitue aussi une forme de violence qui entraîne des conséquences psychiques et physiques graves et irréversibles pour les filles et les femmes, et qui continue d'être répandue au Sénégal ( 21% des filles âgées de 15 à 19 ans ont enduré la mutilation génitale féminine en 2019). Selon l'UE, il est aussi primordial d'encourager les dénonciations et la pénalisation des responsables.



Le rapport a également révélé des pratiques nocives et des préjudices contre les femmes. En effet, en 2019, 29% des filles sont mariées avant 18 ans au Sénégal. La même année, 21% des filles âgées de 15 à 19 ans ont aussi enduré la mutilation génitale féminine.