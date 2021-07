Rapport du comité Force Covid-19 : Le président Macky Sall exprime sa satisfaction et félicite le Général François Ndiaye.

Une copie du document de 213 pages a été remise en mains propres au Chef de l’Etat, qui a exprimé sa satisfaction aux membres, précisant que « le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid 19 a travaillé en toute autonomie dans une démarche inclusive et participative ».



Le président Sall a, par ailleurs, adressé « ses plus chaleureuses félicitations » au président du comité de suivi des fonds, en affirmant qu’« en bon soldat et homme de devoir », François Ndiaye « a conduit la mission avec rigueur et efficacité ».