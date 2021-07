Rapport du Comité de suivi (ForceCovid-19) : des économies de 4.849.165.396 Fcfa réalisées par Mansour Faye

Le rapport du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Force Covid-19) a lavé à grande eau Mansour Faye. En effet, l’ancien ministre du Développement communautaire et de l'Équité sociale et territoriale (mdcest) a été complètement lavé par le rapport du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (ForceCovid-19).

Selon Libération, la conclusion du Comité mentionnée dans son rapport d’activités public, est sans appel : « Les opérations de distribution des kits alimentaires ont tenu en haleine beaucoup de Sénégalais compte tenu de l’ampleur de l’opération et des suspicions autour de la sélection des fournisseurs de riz. Après un croisement minutieux des données, il ressort que des économies ont été faites. En effet, sur 69 milliards de FCfa de budget prévisionnel, seuls 64.150.834. 604 de FCfa ont été dépensés, soit un solde de 4.849.165.396 FCfa. Toutes les pièces justificatives de ces dépenses sont disponibles au siège du Comité. » Mieux, lit-on dans le journal, le MDCEST a exécuté physiquement tous les marchés liés à l’aide alimentaire. Ce ministère aura exécuté, sous sa tutelle, 80,750 milliards FCfa répartis comme suit : « 64,150 milliards FCfa d’aide alimentaire ; 16,6 milliards FCfa d’obligations impayées au titre de l’Axe 3 (dettes dues aux Eps : Plans sésame, dialyse et césarienne / Acmu ; aux districts (initiative de gratuité des soins pour enfants âgés de moins de 5 ans) et aux mutuelles / Acmu. La liste des bénéficiaires est disponible au siège du Comité », ajoutent le général François Ndiaye et Cie.