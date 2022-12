Rapport de la Cour des comptes sur le Covid-19 : Les Sénégalais montrent leur indignation sur la gestion et réclament justice.

Le rapport sorti par la Cour des comptes sur le détournement présumé des fonds de la force Covid-19 a fait un grand tollé. Ainsi, les acteurs de la société civile, de l'opposition et des citoyens ont montré leur indignation et exigent la lumière sur ce carnage financier concernant les deniers publics. A cet effet, Dakaractu a recueilli les avis de certains sénégalais...



La quarantaine bien sonnée, Ndèye Coumba Faye, rencontrée à quelques encablures du siège de Dakaractu pense que les autorités du Sénégal doivent apporter toute la lumière sur cette affaire qu'elle juge scandaleuse." Ce qui se passe dans ce pays est juste anormal. Ils ont enfermé les gens pendant longtemps et pendant ce temps, ils détournent l'argent d'honnêtes citoyens. Actuellement, les temps sont durs. Au moment de la pandémie, beaucoup de bonnes volontés à l'instar du Khalife Général avaient participé pour accompagner le gouvernement. Il faut qu'ils remboursent l'argent", a-t-elle dénoncé.



Quant à Maodo Dieng, taximan de son état, il avoue avoir vécu difficilement la pandémie de la Covid-19. "Cette affaire me fait vraiment mal. Comment ils ont pu détourner les fonds destinés à la Covid-19... Les senegalais ont le droit de savoir les tenants et les aboutissants des 1000 milliards FCFA déployés pour cette maladie", dit-il. Son collègue Taximan Khadim Ndiaye embouche la même trompette. Il laisse entendre que le Sénégal est frappé par la hausse des prix et la conjoncture est vraiment difficile pour les ménages "On ne peut pas compter sur le gouvernement. Ils se sont partagés l'argent en laissant les gens mourir de faim.

La justice devait faire son travail sans que les citoyens ne le demandent", mentionne-t-il à bord de son taxi.



Face à cette situation, il estime que le procureur de la République doit s'auto-saisir afin que les coupables soient identifiés et punis.