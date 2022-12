Rapport de la Cour des comptes : Les députés Aminata Touré et Guy Marius Sagna introduisent des questions d’actualité.

Comme le leur permet l'article 92 de la loi organique n°2002-20 du 15 mai 2002 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, modifié, les députés Aminata Touré des non-inscrits et Guy Marius Sagna de la coalition Yewwi Askan Wi, ont interpellé le gouvernement en posant, sur la table du président de l’Assemblée nationale, une question d’actualité relative au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds de riposte et de solidarité face à la Covid-19.







En vertu de l’article 94 du même règlement permettant aux parlementaires de poser des questions aux membres du gouvernement sur les questions nationales ou internationales, cette lettre déposée sur la table du président de l’Assemblée nationale permettra à la conférence des présidents de décider de leur prise en compte au cours de la prochaine séance réservée aux questions orales.







Les honorables députés Aminata Touré et Guy Marius Sagna se disent prêts pour, au cours de cette séance, interpeller le gouvernement sur des questions d'actualité relatives au rapport de la Cour des comptes paru depuis une dizaine de joirs.







Lors de la dernière rencontre des députés à l’Assemblée nationale, Mme Aminata Touré s’était prononcée sur la question et avait manifesté son attachement à s’investir pour que ces irrégularités et fautes décelées dans le rapport de la Cour des comptes sur le contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la covid-19, puissent être tirées au clair et que les responsabilités soient situées.