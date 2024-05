Rapport de la Cour des comptes: La 𝗦𝗜𝗖𝗔𝗣, un moulin à scandale

Dans le rapport de la Cour des comptes rendu public ce vendredi soir, il est constaté une gestion calamiteuse des deniers publics à la SICAP. Le Directeur Général, Ibrahima Sall, en 2015, a versé 13 millions au Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) de Mbagnick Diop qui l’a nominé au CAURIS D’or.



Il est mentionné aussi dans le rapport que le directeur général s'est 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗲́ 𝗹𝘂𝗶-𝗺𝗲̂𝗺𝗲 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝗹𝗼𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 à tarif préférentiels dans différents projets de la SICAP, à savoir Sacré-Cœur et Sicap-Keur-Gorgui.



Toujours selon la cour des comptes un o𝗰𝘁𝗿𝗼𝗶 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗶𝗳 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗻𝘀 𝗲𝘁 𝘀𝘂𝗯𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 entre 2014 et 2018. Ibrahima Sall a distribué 703 millions de FCFA de dons et subventions à des responsables politiques, à des chefs religieux, à des communicateurs traditionnels et à des artistes, pour des motifs sans rapport avec l’objet de la société. 𝗣𝗹𝘂𝘀 𝗱𝗲 𝟯𝟬 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗦𝗜𝗖𝗔𝗣 en plus de bénéficier de logement à des taux préférentiels, ont été attributaires de plus d’un logement. De surcroît sans qu’ils n’honorent leurs engagements contractuels. Une bonne partie d’entre eux accuse des retards de paiements significatifs.



La cour constate une somme de 𝟰𝟭𝟵 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗙𝗖𝗙𝗔 𝗱’𝗵𝗼𝗻𝗼𝗿𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗶𝗿𝗿𝗲́𝗴𝘂𝗹𝗶𝗲̀𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲́𝘀 au cabinet CONEX entre 2015 et 2018, sans aucune base contractuelle.

𝟯𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱’𝗶𝗻𝗱𝗲𝗺𝗻𝗶𝘁𝗲́ 𝗲𝘁 𝗳𝗿𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗻𝗼𝗻 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗲́𝘀: Le DG et le PCA ont effectué plusieurs missions à l’étranger avec des des frais élevés mais sans aucun justificatif (ni termes de référence, ni invitation, ni compte rendu de réunion, ni rapport de mission). 𝗙𝗮𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱’𝘂𝗻𝗶𝘁𝗲́𝘀 𝗱’𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀: sur un objectif de 11 000 unités d’habitation en 5 ans, la SICAP n’a produit que 3 542 unités.