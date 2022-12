Rapport de la Cour des Comptes sur le Fonds Force Covid : séance d’explication du MAESE avec les Ambassadeurs de l'Union Européenne

Après le tollé suscité par la publication du rapport de la Cour des Comptes sur le Fonds Force Covid, le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Aissata Tall Sall a tenu à rassurer les Ambassadeurs de l'Union Européenne accrédités au Sénégal en tenant avec eux une séance de travail. Ce déjeuner, comme l’explique le MAESE sur sa page Twitter, tournait aussi autour d’autres sujets comme l'approfondissement de la coopération avec notre pays, la mise en œuvre des conclusions du Sommet UE/UA et bien sûr les conclusions du rapport de la Cour des Comptes sur le Fonds Force Covid. À ce sujet, indique Aïssata Tall Sall, toutes les clarifications nécessaires ont été apportées et les partenaires rassurés. Birahime Seck, le Coordonnateur du Forum Civil, à l’annonce de cette rencontre avait dans un message explicite remis à sa place le MAESE. « Mme la Ministre, "bët bu russul tocc", ces partenaires et diplomates sont au courant de tout. Aussi, nous informerons leurs parlements. Le déminage doit se faire devant le juge, en plus des mesures à prendre par le Pdt », avait-il écrit aussi sur ce sujet.