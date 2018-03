Rapport d’audit ARMP 2016 : 27.043 marchés passés sur un budget estimé à 3.836,8 milliards de FCFA

L’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a publié son rapport d’activités 2016 cet après midi. Le DG de l’agence Saër Niang qui faisait la présentation du rapport a indiqué que 705 plans de passation des marchés publics ont été reçus et publiés sur le portail official des marchés publics pour un nombre total de 27.043 marchés prévus sur un budget estimé à 3.836,8 milliards de FCFA. 80% des marchés programmés ont été passés en DRP simple et aussi restreinte», a-t-il laissé entendre. L’administration centrale est le plus grand acheteur de marchés avec 38% des commandes et les collectivités locales suivent avec 28%.