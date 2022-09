Rapport d’achèvement du PASE : Les acteurs tirent un bilan satisfaisant dans l’exécution du projet

« Le Projet d’appui au secteur de l’électricité a capitalisé des résultats probants », c’est ce qui ressort de l’atelier tenu ce matin dans le cadre de la rédaction du rapport d’achèvement du PASE, organisé par Senelec, le ministère de l’énergie et du pétrole et les bailleurs de fonds. Les études projetées lors de la restitution des travaux notent que des résultats probants ont été réalisés dans la mise en œuvre du projet.



Parmi les résultats, la réduction drastique des coupures d’électricité, l’amélioration de la qualité de l’électricité et la minimisation des dommages électroménagers, l’amélioration de l’accès à l’électricité au monde rural surtout dans la zone Sud, la connexion de nouveaux ménages au réseau électrique à travers le raccordement de nouveaux quartiers et villages, l’amélioration des performances commerciales dans le but de réduire le coût de l’électricité pour les ménages, la modernisation du secteur à travers le Nouveau Système d’Information Clientèle (NSIC) et la généralisation du prépaiement et des compteurs intelligents, entre autres résultats.



En terme de chiffres, dans sa phase d’exécution, « le projet d’appui au secteur de l’électricité a réalisé 3.068 km lignes et câbles, 330 postes HT/MT, MT/BT, 262.039 compteurs prépaiement et 33.873 compteurs intelligents soit 13.020.704 bénéficiaires au total. L’aspect environnement n'a pas été délaissé par le projet, car 51.130 plants ont été reboisés dans le cadre du projet… », renseigne le document. Des résultats bien appréciés par le coordinateur du PASE, le représentant du ministère de l’énergie et du pétrole à cette rencontre et le représentant de la banque mondiale…