Rapport d’Amnesty International sur les exactions commises par les FDS contre les civils dans trois pays du Sahel : Quatre questions à l’auteur...

Dakaractu : Un rapport publié par Amnesty International accuse les Forces de défense et de sécurité de s’adonner à des exactions sur les populations civiles au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Pour vous, comment les forces armées sahéliennes en sont venues à exécuter extrajudiciairement les populations civiles ?





Ousmane Diallo : Ce rapport documente plusieurs violations des droits de l’homme commises par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger au sein de leurs territoires respectifs. Ces violations ont eu lieu entre février et avril 2020, et consistaient en des exécutions extrajudiciaires, des homicides illégaux et des disparitions forcées. Elles ont souvent eu lieu durant des opérations militaires et en réponse à des pertes subies par ces forces de défense et de sécurité.





Au Mali, les faits documentés dans ce briefing ont eu lieu dans les communes de Diabaly, de Dogofry et de Sokolo (cercle de Niono, région de Ségou) entre février et mars 2020. Au Burkina, ils ont eu lieu dans les villes de Ouahigouya et de Djibo en mars et avril 2020. C’est durant la même période qu’Amnesty International a documenté plusieurs cas de disparitions forcées dans le département d’Ayorou (région de Tillabéry) dans le cadre de l’opération Almahou. Au total, nous avons documenté près de 200 violations commises durant cette période.



Nous estimons que les incidents documentés sont en deçà de la réalité des violations durant la période en question.





Au Mali et au Burkina Faso où ont lieu un conflit international non-armé, les tueries délibérées de populations non armées et ne posant pas de menaces pour les forces de défense et de sécurité sont susceptibles d’être qualifiés de crimes de guerre. Dans les trois pays, il s’impose au regard des violations récurrentes et des abus commis par les groupes armés, des enquêtes impartiales et crédibles sur ces incidents mais surtout une claire volonté politique pour que ces violations ne se répètent plus.





Il est difficile d’établir où dans la chaine de commandement, vient l’ordre ou la tolérance envers ces violations sur le terrain. Des questions se posent sur la latitude des commandants sur le terrain et de l’attitude des autorités centrales face à ces méthodes. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces violations.





On ne peut pas ne pas se questionner sur la formation en droits humains et en droit international humanitaire des soldats déployés dans les théâtres d’opération. Des formations sont offertes par les partenaires stratégiques des trois pays comme l’Union européenne (UE) mais il n’est pas certain que ceux qui bénéficient de ces formations soient ceux qui sont déployés sur le terrain. Il importe alors de s’assurer que les soldats déployés sur le terrain soient bien formés et intègrent ces normes dans le cadre des opérations qu’ils mènent.





Il y’a aussi la question de l’usure de la guerre. Beaucoup de ces soldats sont déployés sur le terrain depuis très longtemps. Ils sont très certainement affectés par le conflit, les pertes subies durant les attaques et n’ont pas forcément le soutien psychologique adéquat. Avec l’attaque par les groupes djihadistes et leurs atteintes au droit international humanitaire, il est aussi possible que cela ait un impact dans la manière dont les soldats interagissent avec les populations dans ces zones d’opération. Cela peut expliquer certains relâchements qui ont eu lieu en opérations et qui se manifestent par ces violations.



Il y’a également le paramètre de l’impunité générale qui règne quant aux précédents incidents malgré les promesses d’enquêtes. Ajouté à d’autres facteurs circonstanciels, elle favorise la perpétuation de ces actes vu que les responsabilités ne sont jamais situées et que les risques de poursuite sont minimes.





Mais quelles que soient ces raisons, rien ne peut justifier les exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées de populations dans le cadre des opérations militaires. Il est de la responsabilité des autorités du Mali, du Niger et du Burkina Faso d’apporter la lumière sur ces incidents et de travailler à ce qu’ils ne se répètent plus.





Dakaractu : Au regard des accusations que vous formulez, ne courez-vous pas le risque d'être accusé à votre tour de faire le jeu des terroristes si l’on sait que les terroristes peuvent parfois se mêler aux populations civiles ?





O. D. : Je pense que c’est faire un mauvais procès aux organisations des droits humains, qu’elles soient dans ces trois États ou au-delà, que de faire ce rapprochement. Amnesty International dénonce toutes les atteintes aux droits humains dans le Sahel. Et c’est la même chose chez les autres organisations des droits humains. C’est l’impunité pour ces violations et abus qui favorise la défiance des populations envers les autorités car elle constitue un déni de justice. Il faut que le processus judiciaire pour situer les responsabilités des individus soit routinisé dans la région. Ce n’est pas parce que les membres des groupes armés se mêlent parfois aux populations civiles, que cela pourrait justifier des exécutions extrajudiciaires, les homicides illégaux ou les disparitions forcées d’individus non armés et ne présentant pas de menaces pour les soldats, que nous dénonçons dans ce rapport. Il faut que les capacités des services juridiques à instruire et poursuivre les dossiers liés aux opérations militaires soient renforcées car c’est la seule manière de prouver la responsabilité pénale. Vous n’êtes pas sans savoir que ce n’est pas la première fois que des tueries de masse sont dénoncées au Mali et au Burkina Faso au cours des dernières années. Il y’a eu des annonces d’enquête qui ont rarement été suivies d’effet et cela a un impact sur la crédibilité des autorités à rendre justice à toutes les victimes. Bien entendu, les groupes armés sont susceptibles d’utiliser les violations commises par les forces de défense et de sécurité dans le cadre de leurs opérations, pour leur propagande auprès de leurs cibles, mais il faut noter que ces groupes sont aussi responsables d’exactions envers les populations civiles que ce soit au Mali, au Niger et au Burkina Faso, mais aussi d’atteintes au droit international humanitaire. De par leurs actions également, ils attisent les conflits intercommunautaires qui opposent les communautés pastorales aux communautés sédentaires dans le Sahel. À l’heure actuelle, plusieurs villes du nord du Burkina Faso dont Djibo, la capitale du Soum, sont sous embargo des groupes armés qui entravent tout commerce et ravitaillement en produits de première nécessité pour ces habitants. Pour dire que la situation est compliquée et qu’il y’a plusieurs paramètres à tenir en compte mais encore une fois, cela ne saurait entraver le travail sur les droits humains d’Amnesty International et d’autres organisations.





Dakaractu : Ces exactions si elles ne sont pas sanctionnées, quelles peuvent être leurs conséquences sur le terrain ? Autrement dit, peuvent-elles faire le jeu des groupes djihadistes pour recruter de nouveaux membres ?





O. D. : On vit déjà les conséquences de cette impunité dans le Sahel. Il y’a un cycle de violences et de représailles opposant les différentes parties du conflit et dont le poids est porté par les populations vivant dans ces aires d’opération. Nous avons pu noter plusieurs cas d’individus qui ont pu se joindre aux groupes armés suite à l’exécution extrajudiciaire ou la disparition forcée de leurs proches, par d’autres groupes armés non-étatiques ou par des forces de défense et de sécurité. Le même scénario a pu arriver également suite aux exactions des groupes armés comme l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) ou le Groupe pour le Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM). C’est pour cela qu’il est crucial qu’il y’ait un sursaut pour renverser cette tendance dans la région, en menant des enquêtes sur les évènements documentés dans ce briefing, afin de situer les responsabilités pénales et établir des protocoles afin de prévenir d’autres atteintes aux droits humains à l’avenir.





Dakaractu : Au même titre que les forces de défense et de sécurité, les groupes terroristes se rendent aussi coupables d'exactions sur les populations civiles, cela vous préoccupe-t-il autant?





O. D. : Bien sûr que nous sommes préoccupés par tous les abus et violations des droits humains commis dans le cadre du conflit dans le Sahel, qu’ils viennent des différents groupes armés actifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ou des forces de défense et de sécurité de ces trois états. La situation des droits humains est alarmante dans la région et les groupes armés tout comme les autres parties du conflit en sont responsables. Récemment, dans la région de Tillabéry au Niger, des groupes armés ont attaqué plusieurs villages dont Gadabo, Zibane-Koira-Zeno et Zibane-Tegui le 9 mai dernier. Près de 20 individus ont été tués dans ces trois villages et plusieurs commerces et têtes de bétail ont été saisis par les assaillants. La situation est similaire au Burkina Faso où à Kompienbiga (est du Burkina Faso), au moins trente personnes ont été tuées par des membres allégués des groupes armés, en plein marché de bétail ce 30 mai 2020. C’est une situation préoccupante car elle se répète depuis plusieurs années, et nous ne cesserons de condamner fermement ces actes et de demander que justice soit rendue pour les victimes. Au vu des incidents documentés ces derniers mois, elle tend à empirer et c’est pour cela qu’il est important que des actions décisives soient prises pour préserver les vies de populations dans ces trois pays, mais sans pour autant négliger la stricte adhérence envers le cadre des droits humains et du droit international humanitaire.