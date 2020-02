Rapport cour des comptes : Les 100 millions FCFA de primes indues versés aux membres de la Commission ad-hoc du Port et la réponse de Cheikh Kanté.

C’est à une vraie bamboula que se livrait la Direction Générale du Port si l’on se fie au rapport 2015 de la Cour des Comptes publié aujourd’hui. En effet, au chapitre de la gestion des frais généraux, la cour a demandé au Directeur général, Cheikh Kanté à l’époque de précompter le montant de cinq millions (5 000 000) FCFA sur les émoluments du Président du Conseil d’administration en vue du remboursement de la subvention qu’il a reçue. La cour informe que l’ancien Président du conseil d'administration du PAD, Amadou Djibril Diallo a été remplacé en mai 2012 et les précomptes n’ont pas été opérés jusqu’à son départ.



Ce n’est pas tout, puisqu'au chapitre de la gestion des marchés, la Cour a recommandé aux membres du Conseil d’administration et au Directeur général de rembourser solidairement un montant de cent millions de FCFA versés aux membres de la Commission ad-hoc créée dans le cadre de la concession du terminal à conteneurs. Une commission jugée à l’époque illégale.



Le directeur général du port, Cheikh Kanté, dans sa réponse à la Cour de faire savoir que pour le remboursement de la subvention reçue, le PCA concerné a quitté le PAD depuis 2012. Et sur le remboursement solidaire du montant versé aux membres de la Commission sur la concession du Terminal à Conteurs, le Président et les administrateurs présents à la séance d’adoption du projet de concession du terminal à conteurs ont été remplacés à partir de 2008, à l’exception du seul Directeur de la Marine Marchande devenu Directeur Général de l’Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM).