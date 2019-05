Rapport annuel 2018 sur les statistiques du marché du travail : Une mine d’informations utiles selon Samba Sy (Ministre du travail)

Le ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, Samba Sy, a présidé ce matin, l’ouverture des travaux d’un atelier de partage du rapport annuel 2018 sur les statistiques du marché du travail. Le département de la direction générale du travail et de la sécurité sociale a organisé cet atelier conformément à sa mission de collecte, de diffusion et de publication des statistiques sur le marché du travail et de l’emploi.



Lors de son allocution de l’ouverture de l’atelier, le ministre du travail a assuré que le rapport procède de l’exploitation des données statistiques des institutions du travail et de la sécurité sociale (itss), de la caisse de sécurité sociale (css), etc. Il s’articule autour de quatre points : la situation des déclarations d’établissement et de l’emploi, la garantie des droits, le dialogue social et la gestion des relations professionnelles et enfin la protection sociale.

Le ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions a aussi invité toute la population sénégalaise à visiter ce rapport de statistique de l’année 2018 « qui est une mine d’informations et qui nous permet de parler de notre pays… de manière informée ».

Ce rapport annuel 2018 sur les statistiques du marché du travail contient aussi en son sein des recommandations. À cet effet, le ministre appelle à ce que le rapport soit d’abord visité et étudié, pour pouvoir l’exploiter de manière judicieuse.