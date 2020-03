Rapport OFNAC : L’ASER et l’Entreprise Myna épinglées

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a épinglé le directeur de l’Agence Sénégalaise d’Électrification rurale (ASER) avant même de boucler l’enquête. La présidente de l’Ofnac a été saisie par Mamadou Mouth Bane, président du Mouvement citoyen «Jubanti Sénégal», d’une plainte contre l’Aser pour avoir octroyé un marché dans le cadre d’une procédure d’offre spontanée à l’Entreprise Myna Distribution, en violation des procédures prévues à cet effet. En effet, il ressort des investigations de l’Ofnac que le Directeur Général de l’ASER a violé les dispositions de la clause 15.1 du Cahier des Clauses administratives et générales (CCAG) (…) en ordonnant le paiement d’une troisième avance de 3,228 milliards en date du 15 décembre 2016, dépassant le plafond des 40% d’avance autorisés sur le montant initial du marché. S’agissant de l’Agent comptable de l’Aser, les enquêteurs indiquent qu’il a accepté de payer l’avance tout en sachant que les conditions ne sont pas régulières. En ce qui concerne le ministre du Budget d’alors, il a ordonné par lettre, le 31 décembre 2015, le paiement simultané d’une avance de démarrage de 12 milliards et d’une autre avance sur approvisionnement de 12 milliards au mépris des dispositions contractuelles. À ce stade de l’enquête, selon l’Ofnac, des fautes de gestion sont relevées. L’enquête suit son cours, indique « l’As ».