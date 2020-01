Rapport MAEP 2017 / Système éducatif : « Dans la dématérialisation des procédures des efforts ont été faits... C’est important à dire parce que cela nous a coûté trop cher » (Macky Sall)

Le contexte est aussi marqué par des reformes hardies dans la dématérialisation des procédures. Selon le chef de l’État, Macky Sall, « des efforts importants ont été réalisés. Si on note le nombre de mises en solde pour les enseignants, on verra l’effort qui a été fait depuis deux ans sur la titularisation, la mise en solde des corps antérieurement de corps émergents pour les harmoniser dans un statut unique. » Une manière d’enlever tout ce qui fut aile de dinde comme on les appelait et autres statuts hybrides dans l’enseignement, a déclaré le chef de l’État Macky Sall. Selon toujours le président de la République, « c’est important à dire parce que cela nous a coûté trop cher. Mais il fallait le faire pour améliorer notre système éducatif », a-t-il affirmé lors de son allocution à la cérémonie officielle du rapport pays du MAEP qui a eu lieu au Cicad ce 30 janvier.