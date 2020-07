Rapport Ige / Le secrétariat national de l'Apr accuse l'opposition de vouloir détourner l'opinion publique.

La publication des rapports de l'Inspection générale d'État continue d'occuper la scène politique nationale. Après des sorties incendiaires de l'opposition qui demande au Procureur de s'autosaisir pour l’ouverture une information judiciaire sur les "scandales" relevés par les enquêteurs, c'est au tour du parti au pouvoir de répliquer.

Dans un communiqué qui nous est parvenu, le secrétariat national de l'Alliance pour la République (Apr) abonde dans un autre sens et accuse l'opposition de vouloir détourner l'opinion et les Sénégalais de l'essentiel.



"Toute autre interprétation n’est qu’une tentative désastreuse de détourner l’opinion publique de l’essentiel car l’une des vocations de l’Inspection Générale d’État est de vérifier la qualité du fonctionnement des Services publics de la République, la manière dont ils sont gérés et de faire des recommandations au Chef de l’État qui a toujours saisi les administrations concernées à travers des directives présidentielles", répond-il sèchement l'opposition.



Le secrétariat national de l'Apr s'honore de cet engagement du Chef de l'État pour la clarté et la rigueur dans le fonctionnement des mécanismes d'évaluation de nos politiques publiques. Mais aussi lui exprimer son soutien total pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les rapports de l'Ige.



Toutefois, lit-on dans le texte, L’Alliance Pour la République se réjouit de la décision prise par le Président Macky Sall, lors du dernier Conseil des ministres, demandant aux différents membres du Gouvernement, qui ne l’auraient pas encore fait, de procéder à leurs déclarations de patrimoine auprès de l’OFNAC, conformément aux exigences de notre démocratie depuis la survenue de la deuxième alternance en 2012...