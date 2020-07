Rapport Ige 2016 / Des « scandales financiers » à l’hôpital Principal de Dakar

À l’hôpital Principal de Dakar, les rapprochements entre les acquisitions comptabilisées et celles figurant en comptabilité des matières font ressortir un écart significatif d’un milliard trente-six millions (1.036.000.000) francs Cfa entre le patrimoine immobilier de l’hôpital, comptabilisé au 31 décembre 2012 et celui recensé par la comptabilité des matières à la même date, révèle le rapport de l’inspection générale d’Etat de l’année 2016.



Il a été constaté que des immobilisations déjà réceptionnées et figurant dans le fichier de la comptabilité des matières ne sont pas enregistrés : des travaux de réhabilitation des installations électriques et de la rénovation des installations du service de stérilisation, effectués en 2009 pour un montant six-cent quatre-vingt-dix-sept millions (697.000.000) francs Cfa ; de la construction de pharmacies, l’installation et la mise en service de chambres froides en 2010 pour un montant de trois-cent soixante-trois millions (363.000.000) francs Cfa ; de la réhabilitation de la maternité en 2012 pour un montant de sept cent quatorze millions (714.000.000) francs Cfa.



L’autre scandale, c’est sur les créances des clients. Dans le même temps, l’analyse des comptes d’attente clients laisse apparaître un solde créditeur de deux milliards neuf cent quatre-vingt-treize millions (2.993.000.000) francs Cfa. Ce solde qui n’a pas évolué depuis 2008, représente les avances faites par les clients hospitalisés pour la couverture des frais d’hospitalisation.